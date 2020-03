Latviete, kura Zviedrijā dzīvo jau vairāk nekā desmit gadus un ir ieguvusi šīs valsts pilsonību, sarunā ar Jauns.lv raizējas, ka daudzi zviedri turpina dzīvi tā, it kā nekas nebūtu noticis, tomēr, viņasprāt, drīz vien visi attapsies.

Latviete stāsta, ka vēl vakar bijusi veikalā, kur bijis pilns ar cilvēkiem, un neviens īpaši nav centies ievērot divu metru distanci. Drūzmēšanās notiek arī sabiedriskajā transportā, kur ir samazināts reisu skaits. Raizes rada arī tuvojošās Lieldienas, kad tradicionāli daudzi zviedri ņem atvaļinājumu un dodas slēpot uz populāriem Zviedrijas slēpošanas kūrortiem, un pagaidām nekas neliecina, ka cilvēki šos plānus mainīs, uzskata latviete.

Iepriekš valstī bija noteikts virs 500 cilvēku pulcēšanās aizliegums, tāpēc Orē, valsts populārākajā slēpošanas kūrortā, bāri bija vaļā, vien nelaida iekšā vairāk par 499 cilvēkiem. Arī IKEA veikals šajās dienās ir pilns, viņa stāsta. “Žēl, drīz būs traki, tad visi attapsies,” pauž latviete, norādot, ka ir arī pozitīvas iezīmes, proti, cilvēki atstāj zīmītes, ka var palīdzēt izvest suni vai sarūpēt pārtikas produktus.

Zviedri bauda pavasari

Līdzīgi par situāciju Zviedrijā un tās galvaspilsētā Stokholmā ziņo BBC. Pēc garās ziemas, iestājoties siltākam laikam, daudzi zviedri steidz baudīt atnākušo pavasari – jaunieši izbauda laimīgo stundu dzērienu piedāvājumus, bet ģimenes – sasēdušas populārās Stokholmas, vietās bauda sauli un mielojas ar saldējumu.

No svētdienas valstī ieviests 50 cilvēku pulcēšanās ierobežojums, bet pagājušajā nedēļā vēl daudzviet vaļā bijuši arī naktsklubi.

Stokholmas sabiedriskā transporta kompānija SL gan ziņo, ka pagājušajā nedēļā pieredzēts 50% pasažieru skaita kritums, jo daudzi strādā no mājām, ko apliecina arī sabiedriskās aptaujas. Arī latviete, kura Jauns.lv pastāstīja par situāciju Stokholmā, šobrīd strādā attālināti, kā arī neapmeklē draugu dzimšanas dienas ballītes un izvairās no publiskām vietām.

Liela Zviedrijas valsts finansēta uzņēmuma vadītājs Stafans Ingvarsons stāsta, ka valsts biznesa vidē jau iepriekš bija diezgan elastīga pieeja darbam attālināti. “Katrs uzņēmums, kam ir iespēja to nodrošināt [strādāšanu no mājām], to izmanto,” viņš skaidro.

Uzņēmējs gan norāda, ka Zviedrijas valdības stratēģija drīzāk fokusējas uz katra individuālo atbildību, un ieviestajiem pasākumiem drīzāk ir ieteikuma, nevis likuma raksturs – tiek teikts palikt mājās, ja esi slims vai gados vecs, tāpat jāmazgā rokas un jāizvairās no nevajadzīgas pārvietošanās.

Nedēļas nogalē uzrunā televīzijā Zviedrijas premjers Stēfans Lēvens sacīja: “Mums pieaugušajiem jābūt pieaugušiem. Bez panikas uz baumošanas. Neviens šajā krīzē nav viens, bet uz katru cilvēku gulst liela atbildība.”

Zviedrijas premjers Stēfans Lēvens uzrunā sabiedrību (Foto: VIA REUTERS)

Zviedri dzīvo vieni

BBC gan vēsta, ka Zviedrijā ir krasi atšķirīga demogrāfiskā situācija nekā, piemēram, Vidusjūras reģiona valstīs, kur ierasts, ka kopā dzīvo vairākas paaudzes. Tikmēr Zviedrijā vairāk nekā puse mājsaimniecību sastāv no viena cilvēka, kas krasi samazina risku vīrusu izplatīt ģimenē.

BBC vēstī, ka zviedriem ļoti patīk atpūta pie dabas, turklāt amatpersonas skaidro, ka garīgās un fiziskās veselības uzturēšana ir vēl viens iemesls, kāpēc cilvēki izvairās no ieteikumu ievērošanas un sēdēšanas mājās.

Jau sāk aizdomāties

Tomēr daudzi zviedri, redzot, kas notiek pasaulē, jau sāk aizdomāties, vai viņu valsts pieeja ir atbilstoša situācijas nopietnībai. Zviedru epidemioloģe Emma Fransa norāda, ka cilvēki šeit parasti ieklausās ieteikumos, taču viņa nav pārliecināta, ka šajā kritiskajā situācijā ar to pietiek.

Fransa uzskata, ka ir nepieciešamas “skaidrākas instrukcijas”, lai zviedri saprastu, kā viņiem jāuzvedas sabiedriskās vietās, piemēram, fitnesa centros un veikalos.

Fransa norāda, ka tikai nākotnē varēs redzēt, kuram politiķim un zinātniekam izrādījās taisnība un kura pieeja bija vispareizākā.

Zviedrijā šobrīd ir 3700 apstiprināti Covid-19 gadījumi, bet 110 cilvēki ir miruši.