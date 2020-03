VIDEO: ielās Spānijā aktīvi patrulē policisti, aizliedzot bez iemesla klīst apkārt

Kādā video, kas uzņemts netālu no pludmales, dzirdams, kā likumsargi skaļrunī saka: "Kungi, jūs nedrīkstat pludmalē skriet, jūs nedrīkstat atrasties pludmalē! Jums jāiet mājās. Šīs darbības ir sodāmas. Saģērbieties, kungi, jūs neesat brīvdienās, valstī ir izsludināta ārkārtas situācija!"

Policisti Spānijā kontrolē atpūtniekus pludmalē (Foto: EPA/Scanpix)

Līdzīgi skati piefiksēti arī citās vietās valstī. "Vienīgais pieļaujamais iemesls, lai atrastos uz ielas, ir, ja jāizlaiž laukā suns," teikts kādā citā "Twitter" ierakstā. Sods par nepamatotu atrašanos uz ielas var sasniegt pat 2 000 eiro.

Vēl kādā video redzams, kā likumsargi uz ielas paceltā balsī rājas uz kādu vīrieti. "Jūs nedrīkstat doties pastaigā. Šis ir ļoti nopietni, cilvēki mirst," aizrāda policists.

Jauns.lv jau ziņoja, ka Spānijā diennakts laikā dramatiski pieaudzis no Covid-19 mirušo skaits. No Covid-19 mirušo skaits no sestdienas 183 svētdien pieaudzis līdz 288, bet inficēto skaits pieaudzis no 5753 līdz 7753.

Sestdien Spānija nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību noteica gandrīz pilnīgu aizliegumu pilsoņiem atstāt savas mājas, izņemot vienīgi gadījumus, kad tie dodas uz darbu vai pēc pirmās nepieciešamības precēm.

Nekavējoties visā valstī slēgti arī visi restorāni, bāri, viesnīcas, skolas un universitātes, kā arī visi veikali, kas netirgo pirmās nepieciešamības preces, piemēram, pārtiku vai medikamentus.