Igaunijā ar jauno koronavīrusu inficēto skaits pieaudzis līdz 41

Ceturtdien tika ziņots par 27 inficētajiem, tātad inficēto skaits pieaudzis par 14.

"Pēc stāvokļa piektdienas rītā, reģistrēts 41 inficēšanās gadījums," preses konferencē Tallinā teica Kīks.

No jauna saslimušo vidū ir arī Sāremā iedzīvotāji, sacīja ministrs. Sāmsalā nesen viesojās volejbolisti no Itālijas, un tiek pieļauts, ka vietējie iedzīvotāji inficējušies no viņiem.

"Saslimušo vidū nav cilvēku, kas ir riska grupās, kā arī cilvēku ar nopietniem simptomiem, galvenokārt viņiem noteikta ārstēšanās mājās," piebilda Kīks.

Viņš norādīja, ka agrāk koronavīrusss tika diagnosticēts tiem, kas atgriezušies no ārzemēm, taču tagad aizvien vairāk ir tādu, kas inficējušies Igaunijā.

Jau ziņots, ka Latvijā jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 diagnosticēta 17, bet Lietuvā - trīs cilvēkiem.