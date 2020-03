Saskaņā ar spēkā esošo konstitūciju 2024.gadā, kad beigsies jau ceturtais pilnvaru termiņš, kuru Putins aizvadījis valsts galvas krēslā, viņam vairs nebūs tiesību vēlreiz kandidēt uz šo amatu.

Taču Valentīna Tereškova, viena no parlamenta deputātē, kas pārstāv "Vienoto Krieviju", ierosinājusi konstitūcijas grozījumus, kas pēc pamatlikuma maiņas, ko iecerējis Kremlis, paredz dzēst līdzšinējos Putina pilnvaru termiņus un sākt to uzskaiti no jauna.

Savukārt "Vienotās Krievijas" frakcijas vadītājs Sergejs Ņeverovs pavēstījis, ka partija šādu ierosinājumu atbalstīs un ka jau otrdien tas varētu tikt apspriests Valsts domē.

Pēc šī ierosinājuma izteikšanas Valsts domes spīkers Vjačeslavs Volodins izsludināja parlamenta sēdes pārtraukumu, lai šo priekšlikumu apspriestu ar pašu Putinu un frakciju vadītājiem.

Otrdien Krievijas valsts domē notiek debates par Kremļa ierosināto plašo konstitūcijas grozījumu apstiprināšanu otrajā lasījumā, un Tereškovas ierosinājums daudziem deputātiem bija pārsteigums.