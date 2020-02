Neskatoties uz iespējamo risku inficēties ar koronavīrusu, ziemeļkorejiešiem joprojām jāizrāda masu sajūsma par Kimu dinastijas diktatūru mītiņos, sanāksmēs un ekskursijās uz „revolucionārās slavas” vietām, uz kurām ziemeļkorejieši bieži vien ierodas pašdarinātās sejas maskās. (Foto: Publicitātes foto)

Arī Ziemeļkorejā tiek ievēroti īpaši drošības pasākumi pret koronavīrusu. Ārzemju diplomātu ikdiena kļuvusi neizturama

Pasaulē Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Vienā no pasaules noslēgtākajām valstīm – Ziemeļkorejā ārzemju diplomātiskiem pārstāvjiem koronavīrusa dēļ noteikts mājas arests. Lai arī oficiālās varas iestādes ziņo, ka situācija tiek kontrolēta un inficēšanās gadījumi tur it kā nav konstatēti, Phenjana ir manāmi norūpējusies par situāciju valstī, jo tā robežojas ar Ķīnu un vīruss it viegli var pārņemt arī Ziemeļkoreju, kurā ir gaužām vārga un nabadzīga veselības aprūpes sistēma.