Skandalozais video sociālajos tīklos parādījās 10. februārī, un policija to jau pārbauda. Video redzams, kā divi draugi Tjumeņā netālu no tirdzniecības centra ķīmiskos aizsargtērpos un gāzmaskās imitē cilvēka sagūstīšanu, kurš, iespējams, inficējies ar koronavīrusu. Etīdi noskatījās pārsteigtie garāmgājēji, lai arī daži uzreiz saprata, ka tas ir joks. Vakar reģiona operatīvais štābs noskaidrojis viena jokotāja identitāti, tas izrādījās skolēns.

Etīde ar koronavīrusa slimnieku Tjumeņā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sakarā ar šo faktu notiek pedagoģiskā izmeklēšana, kurā pieaicināta arī nepilngadīgā ģimene. Darbā ar pusaudzi piesaistīta klases audzinātāja, psihologs un skolas administrācija. Situāciju uzrauga Tjumeņas Izglītības departaments.



Par incidentu ieinteresējusies arī Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrija, kas uzsākusi pārbaudi. Policijas darbinieki pēta, vai iesaistītos skolēnus, vai viņu vecākus iespējams saukt pie atbildības.



Maskavas tiesa aizturējusi Tadžikistānas iedzīvotāju, kurš izrādījās viens no trijiem jokotājiem, kuri izspēlēja "koronavīrusa uzbrukumu" vienā no metro vagoniem. Aizdomās turamais pats filmēja video, kurā viņa draugs pakrīt un attēlo krampjus, kamēr citi līdzdalībnieki paziņo, ka viņam ir koronavīruss un aicina pamest metro, ko panikas pārņemtie cilvēki arī dara. Tas viss laikā, kad televīzijā un radio izskan ziņas par epidēmiju un koronavīrusa straujo izplatīšanos. Jaunietis pēc tam video ievietoja sociālajos tīklos un nosauca to par sociālo eksperimentu.

Saskaņā ar šo faktu ir uzsākta lieta saskaņā ar kriminālkodeksa 213. pantu par huligānismu sabiedriskajā transportā. Maksimālais sods, kas draud apsūdzētajiem, ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.

Ķīnā mirušo skaits jaunā koronavīrusa "Covid-19" uzliesmojumā ir pieaudzis līdz 1113 pēc 97 jaunu nāves gadījumu reģistrēšanas, trešdien paziņoja Nacionālā veselības komisija.

Hubei provincē, kur decembrī sākās šī vīrusa uzliesmojums, pēdējās diennakts laikā apstiprināti 94 jauni nāves gadījumi un 1638 jauni inficēšanās gadījumi, bet visā Ķīnā - 2015 jauni inficēšanās gadījumi.

Visā Ķīnā tagad ir apstiprināti 44 653 koronavīrusa infekcijas gadījumi.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) otrdien paziņoja, ka 31.decembrī Ķīnā pirmo reizi konstatētā jaunā koronavīrusa oficiālais nosaukums būs "Covid-19".