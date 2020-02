Krieviju šokē video, kurā Aizbaikāla amatpersona apskata ar koronavīrusu inficējušos ķīnieti

"Pacients man pateica, ka šodien viņam nav nekādu sūdzību. Viņš ar apstākļiem ir apmierināts. Tie atbilst visām sanitārajām prasībām. Viņa stāvoklis ir apmierinošs, lai gan joprojām jūtamas sekas, kas izpaužas klepus formā. Es pārbaudīju pacientu, viņa plaušas ir tīras," video saka Koževņikovs.

Tikmēr komentāros izskan dažādi viedokļi.

Aizbaikāla novada Veselības ministrs Valērijs Koževņikovs apciemoja ar koronavīrusu inficējušos Ķīnas pilsoni. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Nez, vai viņš sevi šādi pasargā no vīrusa, vai arī no zombiju apokalipses?" retoriski jautā viens no sociālo tīklu lietotājiem.



"Drosmīgs ierēdnis," atzīmēja cits interneta apmeklētājs.



Šobrīd inficētā Ķīnas pilsoņa sieva un bērns gaida koronavīrusa testa rezultātus.

Koronavīrusa uzliesmojums Ķīnā tika reģistrēts decembra beigās. Šobrīd jaunā koronavīrusa upuru skaits Ķīnā ir pieaudzis līdz 425 cilvēkiem, tostarp 64 no viņiem miruši pēdējo 24 stundu laikā. Saskaņā ar Ķīnas Nacionālās veselības komisijas datiem pieaudzis arī apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits, sasniedzot 20 438.

ANO Pasaules Veselības organizācija 30.janvārī izsludināja starptautisko ārkārtas situāciju.