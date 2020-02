Lielā Blasketas sala Īrijas rietumu piekrastē ir tikai 4,29 kvadrātkilometrus liela. (Foto: Shutterstock)

Tūkstošiem gribētāju raujas strādāt uz vientuļas salas

Kāds pāris no salas Īrijas piekrastē nevar vai atkauties no gribētājiem vasarā strādāt viņu kafejnīcā – saņemts ap 23 000 pieteikumu no visas pasaules.