Vīruss Ķīnā satricinājis arī pasaules akciju un naftas tirgus

Kritums sevišķi smagi skāra luksusa preču ražotāju un aviosabiedrību akciju cenas, kurām svarīgs faktors ir Ķīnas tūristu tēriņi. Kļuva lētākas arī enerģētikas un tehnoloģiju uzņēmumu akcijas.

Ķīna pagarināja tradicionālās Mēness kalendāra Jaungada svētku brīvdienas, lai iegūtu laiku cīņā pret vīrusa epidēmiju, tomēr investorus biedēja 2003.gada Smagā akūtā respiratorā sindroma (SARS) uzliesmojuma iespējama atkārtošanās.

Galvenajos Eiropas akciju tirgos kritums bija par vairāk nekā 2%, un no tā tikai nedaudz atpalika kritums Volstrītā.

Naftas cenas samazinājās, investoriem bažījoties par pieprasījumu no Ķīnas, kas ir pasaulē lielākā energoresursu patērētāja.

"Galvenais ir tas, ka vīruss ir kļuvis nāvējošs, un tas izraisījis lielu paniku tirgos," sacīja "Ava Trade" analītiķis Naīms Aslams.

Investoru bažas veicina tas, ka pieaug inficēšanās un nāves gadījumu skaits un ka vīruss izplatās no Ķīnas uz citiem pasaules reģioniem, teica "National Holdings" galvenais tirgus stratēģis Ārts Hogans.

"Ziņu eskalācija izraisa lielāku neskaidrību," sevišķi uz ceļošanu orientētiem uzņēmumiem, sacīja Hogans.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 1,6% līdz 28 535,80 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,6% līdz 3243,63 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,9% līdz 9139,31 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 2,3% līdz 7412,05 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 2,7% līdz 13 204,77 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 2,7% līdz 5863,02 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 1,9% līdz 53,14 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,3% līdz 59,32 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1025 līdz 1,1019 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3073 līdz 1,3055 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,28 līdz 108,88 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,34 līdz 84,40 pensiem par eiro.