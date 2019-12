"Mēs tikko Londonā atzīmējām mūsu NATO alianses 70.gadadienu," vizītē Kuveitā sacīja Stoltenbergs, piedaloties pasākumā par godu 15 gadiem kopš NATO Stambulas sadarbības iniciatīvas sākuma. "Visos šajos gados NATO nekad nav piedzīvojusi sarežģītāku drošības vidi, kāda ir pašreiz," norādīja Stoltenbergs.

"Lai saglabātu mūsu drošību, mums jābūt veikliem un gataviem reaģēt uz draudiem, kas nāk no visām pusēm - no zemes, no jūras, no gaisa, kosmosā un kibertelpā," sacīja ģenerālsekretārs, piebilstot, ka draudi var nākt gan no valstīm, gan nevalstiskiem spēkiem.

NATO 70.gadadienai veltītā samita noslēgumā dalībvalstu līderi šomēnes izdeva kopīgu paziņojumu, no jauna apliecinot savstarpējās saites, neskatoties uz asajiem strīdiem par tēriņiem un stratēģiju pirms samita.

29 dalībvalstu līderi pēc samita Votfordā pie Londonas paziņojumā apliecināja "mūsu nopietno apņemšanos, kā noteikts Vašingtonas līguma 5.pantā, ka uzbrukums vienam sabiedrotajam ir jāuzskata par uzbrukumu mums visiem".

NATO dalībvalstis solīja turēties kopā pret Krievijas draudiem un kopīgi cīnīties pret terorismu un atzina, ka pieaugošā Ķīnas ietekme rada problēmas.