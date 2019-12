Pabeigta ASV spēku izvešana no Sīrijas ziemeļaustrumiem

Kopš prezidenta Donalda Trampa oktobrī dotās pavēles izvest karavīrus no Sīrijas ziemeļaustrumiem to skaits Sīrijā no aptuveni 1000 samazinājies par 40%. Espers uzsvēra, ka saglabāta iespēja Sīrijā ievest un izvest nelielus spēkus, taču paredzamā nākotnē karavīru skaits svārstīsies ap 600.

Viņš neizslēdza iespēju vēl vairāk samazināt ASV karavīru skaitu Sīrijā, ja Eiropas sabiedrotie piešķirs spēkus Sīrijas misijai. ASV armija paziņojusi, ka tā koncentrējas uz džihādistu grupējuma "Islāma valsts" atdzimšanas nepieļaušanu.