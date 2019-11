View this post on Instagram

#reisegruppestromboli (weitere Bilder bei @stefanhippel, @der_tomnbg, @tindarella_di_luna) unterwegs in Sizilien 😊📸 - Gassen in Mussomeli #sicilyessence #siciliabedda #sicily #sicilia #visititalia #travelingram #igersnürnberg_on_tour #mussomeli #mussomelicity #igerssicily #igerssicilia #travelphotography #traveltheworld