Aktrise no šausmu filmas, kurā viņa tēlo slepkavu, apsūdzēta tēvoča nogalināšanā

30 gadus vecā bijusī žurnāliste un vairāku grāmatu autore Eislinga Takere Mūra-Rīda šausmu filmā "No tumsas" ("From the Dark") attēloja galveno lomu. Sieviete filmējās ar pseidonīmu Vina Rīda. Filmas sižets vēsta, ka meitene kalnos strādā par gidu, kur pamazām bez pēdām sāk pazust cilvēki. Filma noslēdzas ar nāvējošu apšaudi, kurā piedalās arī galvenā varone Valērija Fausta, vēsta "Mail tribune".

Tēvoča slepkavībā apsūdzētā 30 gadus vecā Eislinga Takere Mūra-Rīda. (Foto: Twitter)

Nākamajā dienā pēc filmēšanas beigām meitene tika apsūdzēta reālā noziegumā. Filmas veidotāji stāsta, ka viņi par šo incidentu neko nav zinājuši. Izrādās, ka 2016.gadā Eislinga nošāvusi savu tēvoci Šeinu Mūru. Toreiz Rīda uzstāja uz pašaizsardzību, un viņai tika izvirzītas apsūdzības par netīšu slepkavību. Drīz pēc drošības naudas iemaksas sievieti atbrīvoja.

"Mēs iepazināmies, kad viņa ieradās uz aktieru noklausīšanos. Mums nebija ne mazākās nojausmas, kas viņa ir, kā arī par to, kas notiek viņas dzīvē," paziņoja filmas veidotāji.

Filma noslēdza ar nāvējošu apšaudi, kur piedalās arī galvenā varone. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tomēr, kad notika filmēšana, policistiem no sievietes telefona izdevās iegūt fotoattēlu. Meitene bija iemūžinājusi savu nozieguma brīdi, kas šķietami atkārtoja kadrus no filmas, raksta "New York Post". Tagad viņa tiek apsūdzēta slepkavībā, bet kinokompānija ir nobažījusies par to, kā panākt, lai filma 2020. gadā tiktu izlaista un nonāktu uz ekrāniem.