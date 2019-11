Homoseksuālisma noliedzēji Gruzijā protestē pret Oskaram nominētas filmas pirmizrādi

Filma ir zviedru un gruzīnu kopdarbs, kas vēsta par jauna dejotāja centieniem gūt panākumus Gruzijas baletā un savas homoseksualitātes apzināšanos.

"And Then We Danced" ir Zviedrijas izvirzītā filma ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" labākās ārzemju filmas kategorijā. Drāma saņēmusi labas kritiķu atsauksmes, bet Gruzijas ietekmīgā pareizticīgā baznīca to nosodījusi, apgalvojot, kā tā aizskar tradicionālās gruzīnu vērtības.

Pie kinoteātra, kur notika pirmizrāde, šodien sapulcējās simtiem protestētāju, kuri skandēja tādus saukļus kā "Ilgu mūžu Gruzijai!" un "Kauns!". Protestētājus uzraudzīja liels skaits policistu.

Gruzijas galēji labējie protestē pret Oskaram nominētās filmas "And Then We Danced" pirmizrādi (Foto: EPA/Scanpix)

Kinoteātris dienā publicēja sociālajā tīklā "Facebook" video, kurā redzams, kā policisti pārbauda kino zāli ar suņiem, un solīja, ka pirmizrāde notiks bez starpgadījumiem. Pēc visu skatītāju ierašanās, sākoties pirmizrādei, kino durvis tika aizslēgtas.

Bijušais ministrs Sandro Bregadze šonedēļ sacīja, ka viņa vadītā nacionālistu kustība nepieļaus filmas izrādīšanu Tbilisi, jo "And Then We Danced" esot sodomijas propaganda.

Gruzijas galēji labējie protestē pret Oskaram nominētās filmas "And Then We Danced" pirmizrādi (Foto: AFP/Scanpix)

Arī gruzīnu uzņēmējs Levana Vasadze, kurš saistīts ar Krievijas labējām organizācijām, solīja, ka viņa atbalstītāji izslēgs projektorus kinoteātros, lai nepieļautu filmas demonstrēšanu, un stāsies pretī policistiem, ja būs nepieciešams.

"Vairāki labējie grupējumi un baznīca ir principā nosodījuši filmu un plāno atturēt cilvēkus no iešanas uz izpārdotajiem seansiem," norādīja filmas režisors zviedrs Levans Akins, kura saknes meklējamas Gruzijā.

Šie ir tumši laiki, kuros dzīvojam, savā "Facebook" kontā rakstīja Akins, uzsverot, ka ir būtiski "iestāties pret šiem ēnu spēkiem visos veidos, kā vien varam".

Gruzijas Iekšlietu ministrija solījusi nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību un vārda brīvību. "Mēs vēršamies pie visiem: "Ievērojiet likumu". Pretējā gadījumā policija (..) nekavējoties apspiedīs pretlikumīgās darbības," paziņoja ministrija.

Gruzijas sabiedrībā joprojām valda dziļi aizspriedumi pret homoseksualitāti, kas šajā valstī oficiāli legalizēta tika tikai 2000.gadā.

"Gruzijas sapnis" kritiķi pārmet valdībai, ka tā sniedz taktisku atbalstu homofobiem un nacionālistiem, kas tradicionāli atbalsta "Gruzijas sapni" vēlēšanās.