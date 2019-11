Farāžs aicina Džonsonu sekot Trampa padomam un veidot aliansi ar Breksita partiju

Tramps ceturtdien piedalījās Farāža radio šovā, pa telefonu izklāstot savu viedokli par Lielbritānijā gaidāmajām vēlēšanām.

ASV prezidents aicināja Džonsonu un Farāžu apvienoties vēlēšanu kampaņā un radīt "neapturamu spēku". Tramps brīdināja, ka leiboristu līdera Džeremija Korbina nākšana pie varas stipri kaitētu Lielbritānijai.

Viņš arī brīdināja, ka Džonsona panāktā breksita vienošanās ar Briseli nozīmē, ka Lielbritānijai zināmos apstākļos nebūs iespējams tirgoties ar ASV.

Džonsons publiski ir izrādījis nevēlēšanos veidot oficiālu sadarbību ar Farāžu, kura vadītajai Breksita partijai sabiedriskās domas aptaujās nebūt neklājas spīdoši.

Farāžs ir pretrunīgi vērtēta politiskā figūra, kas var atbaidīt mērenāk noskaņotos konservatīvo piekritējus.

Trampa izteikumi Farāža radio šovā izpelnījušies kritiku Lielbritānijā, bet Farāžs jau šorīt atgriezās radio, lai ieteiktu Džonsonam ievērot Trampa padomu.

"Nevēloties sāpināt Borisu Džonsonu, viņš pateica patiesību par šo šokējošo, briesmīgo ES vienošanos," sacīja Farāžs.

"Apšaubāmi, vai pat 2023.gadā mēs būsim tādā pozīcijā, kurā varēsim noslēgt tirdzniecības vienošanos ar ASV," viņš piebilda.

"Ja tas attiecas uz Ameriku, tas attiecas uz Japānu, tas attiecas uz Indiju un Austrāliju. Dieva dēļ, Boriss, atsakies no vienošanās un sāksim no jauna no baltas lapas," aicināja Farāžs.

Viņš solīja sākt Breksita partijas priekšvēlēšanu kampaņu ar izskaidrošanu, kādēļ, viņaprāt, nepieciešama kaut kāda veida breksita alianse ar Džonsona vadīto Konservatīvo partiju.

Korbins ceturtdien tvītoja, ka Tramps "cenšas iejaukties Lielbritānijas vēlēšanās, lai panāktu sava drauga Borisa Džonsona ievēlēšanu".

Tramps, kurš decembrī plāno ierasties Londonā uz NATO samitu, Lielbritānijā ir ļoti nepopulārs un pēdējos mēnešos apmainījies asiem vārdiem ar Korbinu.

Trampam ir savas aizdomas par Briseli un viņš atzinīgi novērtējis Džonsona pūliņus panākt Lielbritānijas aiziešanu no Eiropas Savienības (ES).

Reaģējot uz Trampa izteiktajām šaubām par Džonsona un Briseles panākto vienošanos, Dauningstrīta uzsvēra, ka vienošanās ļauj Lielbritānijai slēgt pašai savus brīvās tirdzniecības līgumus ar citām valstīm, piebilstot, ka Lielbritānija no tiem gūs labumu.

Sabiedriskās domas aptaujās konservatīvie pašreiz apsteidz leiboristus, bet atbalsts Farāža partijai ir sarucis.

Avots Dauninsgtrītā laikrakstam "The Sun" sacīja, ka konservatīvie nerisina sarunas ar Breksita partiju un neveidos vēlēšanu alianses.