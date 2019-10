Tonijs Meikons Munos-Mendezs tika notiesāts 2015.gada aprīlī uz mūžu, taču ieslodzījumā pavadījis tikai četrus gadus. Notiesātais neizskaidrojamā veidā pagājušajā piektdienā varējis pamest vidējas stingrības cietumu Džordžijā, turklāt arī pašā cietumā joprojām nesaprot, kā tas atgadījies.

Turklāt Mendeza pazušana tikusi piefiksēta trīs dienas pēc tam, kad vīrietis no cietuma aizgājis. Džordžijas ieslodzījumu vietu pārvalde šobrīd veic pārbaudes, bet štata TV kanāli pedofila seju rāda savos ziņu izlaidumos, lūdzot palīdzību bēgļa notveršanā. Par to, ka izvarotājs no cietuma izbēdzis, informēta arī cietušās meitenes audžumamma.

Mendezs tika notiesāts uz mūžu par 10 gadus vecas meitenes izvarošanu, taču viņa vēsturē iepriekš bija vēl arī citi noziegumi. Meitene bija meita sievietei, ar kuru Mendezs dzīvoja kopā. Pēc traģēdijas bērns sāka dzīvot audžuģimenē.