Kurdi paziņo, ka Turcija Sīrijas ziemeļos izmantojusi aizliegtos ieročus

Kurdu apgalvojumiem neatkarīgs apstiprinājums pagaidām nav gūts.

Turcija 9.oktobrī sāka plašu uzbrukumu kurdu kontrolētajām teritorijām Sīrijas ziemeļaustrumos, vispirms veicot intensīvu bombardēšanu, bet tad izvēršot sauszemes spēku ofensīvu.

Kurdu administrācija apgalvoja, ka Turcija ķērusies pie napalma un baltā fosfora munīcijas un citiem aizliegtiem ieročiem, jo sastapusies ar negaidīti spēcīgu pretestību Rāselainā.

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans līdz šim ir ignorējis starptautisko spiedienu apturēt šo ofensīvu, kurā dzīvību zaudējuši jau vairāki desmiti civiliedzīvotāju.

Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR) nespēja apstiprināt, ka Turcijas spēki būtu izmantojuši aizliegtus ieročus, bet organizācijas vadītājs Rami Abdelrahmans norādīja, ka pēdējās divās dienās pieaudzis to cietušo skaits, kuri guvuši apdegumus, un vairums no viņiem atvesti no Rāselainas apgabala.

Kurdu amatpersonas publicējušas sociālajos medijos video, kurā redzami bērni ar apdegumiem.

Kurdu vadīto Sīrijas Demokrātisko spēku pārstāvis aicināja starptautisko sabiedrību nosūtīt ekspertus izmeklēt notiekošo, piebilstot, ka vietējām medicīnas iestādēm trūkst ekspertu, kas varētu izpētīt aizdomīgos ievainojumus.