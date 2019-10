No janvāra līdz augustam policija reģistrējusi 12 483 noziegumus, kam bijuši politiski motīvi un kas saistāmi ar labējiem radikāļiem. To starpā ir arī 542 vardarbīgi noziegumi. Tikai augustā reģistrēti 1106 labējo ekstrēmistu pastrādāti noziegumi. No tiem 153 pastrādāti Saksijas federālajā zemē, 137 - kaimiņos esošajā Brandenburgas zemē, bet 133 - Berlīnē. Labējo ekstrēmistu uzbrukumos augustā ievainoti 38 cilvēki, un 34 gadījumos uzbrukumi bijuši ksenofobiski. Pērn saskaņā ar statistikas datiem labējie ekstrēmisti pastrādāja 20 431 noziegumu.

