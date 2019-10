Viņš aicināja pasauli "apvienoties, lai izvairītos no katastrofas".

Turcijas bruņotie spēki trešdien sāka plašu uzbrukumu Sīrijas ziemeļos. Tas kļuva iespējams pēc tam, kad reģionu bija pametuši ASV karavīri.

ASV līdz šim atbalstītajiem kurdu kaujiniekiem bija izšķiroša nozīme džihādistu grupējuma "Islāma valsts" "kalifāta" sagrāvē Sīrijā.

Kaut arī Irāka vēl 2017.gadā paziņoja par uzvaru savā teritorijā pār "Islāma valsts" džihādistiem, grupējuma šūniņas, kas bāzējas kalnu reģionos līdzās robežai ar Sīriju, turpina regulāri rīkot uzbrukumus.

Vairākas valstis paudušas bažas, ka kauju atsākšanās Sīrijas ziemeļaustrumos var būt priekšvēstnesis "Islāma valsts" atdzimšanai, īpaši ņemot vērā, ka tūkstošiem sagūstīto "Islāma valsts" kaujinieku atrodas kurdu kaujinieku apsargātās nometnēs.

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans trešdien paziņoja, ka ir sākusies Turcijas militāra operācija pret kurdu kaujiniekiem Sīrijas ziemeļos.

ASV prezidenta Donalda Trampa negaidītais svētdienas lēmums izvest ASV karaspēku no Sīrijas ziemeļiem, kur tas līdz šim aizsargāja kurdus no Turcijas uzbrukuma, izsaucis plašu nosodījumu kā starptautiskajā sabiedrībā, tā pašā ASV, arī no Trampa sabiedroto puses, kas kritizējuši prezidentu, ka viņš nodod kurdus, kas Sīrijā ASV vadītajā operācijā pret džihādistu grupējumu "Islāma valsts" nesuši lielus upurus.