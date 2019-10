Sarunas par breksita vienošanos nonākušas strupceļā jautājumā par tā dēvēto pagaidu risinājumu, kura mērķis ir novērst stingrās robežas atjaunošanos starp Lielbritānijai piederošo Ziemeļīriju un Īriju, kas ir ES dalībvalsts.

Džonsons vēlas svītrot pagaidu risinājumu no vienošanās un ierosinājis aizstāt to ar citiem pasākumiem, paredzot, ka Ziemeļīrija turpinās ievērot ES noteikumus, muitas pārbaudes tiks veiktas tālāk nost no robežas un Ziemeļīrijas likumdošanas sapulcei tiks dotas tiesības reizi četros gados lemt, vai pagarināt vienošanos ar ES par bloka standartu un noteikumu ievērošanu.

"The Times" vēsta, ka Lielbritānija ir gatava piekāpties jautājumā par Ziemeļīrijas tiesībām lemt par vienošanās pagarināšanu, bet pārveidojot nosacījumus.

Atsaucoties uz sarunām tuvu stāvošām personām, laikraksts ziņo, ka ES ir gatava pieļaut, ka Ziemeļīrija pēc kāda laika pārskata vienošanos. Ierosināts, ka šādas tiesības Ziemeļīrijai varētu tikt dotas 2025.gadā.