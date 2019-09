Volstrītas indeksi kritās pēc politiski dramatiskas dienas, kurā tika publiskota anonīma trauksmes cēlāja sūdzība par Trampu, ka viņš esot izdarījis spiedienu uz Ukrainas jauno prezidentu Volodimiru Zelenski, lai atrastu kompromitējošus materiālus par iespējamo Trampa prezidenta vēlēšanu sāncensi Džo Baidenu.

LBBW analītiķis Karls Heilings sacīja, ka tirgus atbilde vedina pieņemt, ka impīčmenta risks var būt lielāks, nekā sākotnēji tika uzskatīts. Viņš piebilda, ka mērenie kritumi parādījuši to, ka tirgi vēl arvien ir "stabili". Daži analītiķi ir raksturojuši tirgus reakciju uz impīčmenta izmeklēšanu kā nogaidošu.

Eiropas biržu indeksi pieauga pēc Trampa optimistiskiem izteikumiem par atslābumu ASV-Ķīnas tirdzniecības karā. Iepriekšējā dienā viņš bija informējis par daļu no jaunas tirdzniecības vienošanās ar Japānu. "Investori izvēlējās pievienoties Trampa tirdzniecības optimismam, ļaujot tirgiem kāpt uz augšu," sacīja "Spreadex" analītiķis Konors Kempbels.

Naftas cenas kritās Ņujorkas biržā, bet pieauga Londonas biržā. Tas notika pēc ASV naftas rezervju negaidītas palielināšanās un Saūda Arābijas naftas ieguves apjoma straujas atjaunošanas pēc 14.septembra dronu uzbrukumiem tās naftas infrastruktūrai.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga. Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 0,1% līdz 56,41 dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 0,6% līdz 62,74 dolāriem par barelu. ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,3% līdz 26 891,67 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2% līdz 2977,65 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,6% līdz 8030,66 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,8% līdz 7351,08 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,4% līdz 12 288,54 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,7% līdz 5620,57 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0944 līdz 1,0920 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2355 līdz 1,2321 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 107,77 līdz 107,88 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 88,56 līdz 88,63 pensiem par eiro.