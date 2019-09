Spānijas katoļu baznīca neiebilst pret Franko mirstīgo atlieku pārapbedīšanu

Spānijas Augstākā tiesa otrdien atļāva valdībai ekshumēt Franko mirstīgās atliekas no Kritušo ielejas memoriālajā ansamblī esošā mauzoleja un pārapbedīt citur.

Memoriālais komplekss, kurā pēc viņa nāves 1975.gadā tika apbedīts arī pats Franko, pēc diktatora pavēles tika izbūvēts laikā no 1940. līdz 1958.gadam, un toreizējā valdība deva rīkojumu apglabāt tajā ne tikai nacionālistu spēku kritušos, bet arī viņu pretinieku mirstīgās atliekas, pasniedzot to kā nacionālā izlīguma simbolu.

Mauzoleju, kurā atrodas Franko mirstīgas atliekas, pārrauga benediktīnieši mūki, kuru priors Santjago Kantera kategoriski iebilda pret ekshumāciju.

Franko režīmam bija ciešas attiecības ar katoļu baznīcu.

Spānijas Bīskapu konferences ģenerālsekretārs Luiss Argueljo šodien preses konferencē paziņoja, ka Spānijas katoļu baznīca respektēs Spānijas varasiestāžu lēmumu un neiebildīs pret Franko mirstīgo atlieku ekshumēšanu.

Viņš norādīja, ka Kantera ar mediju starpniecību paudis vēlmi rūpīgi izpētīt tiesas spriedumu un apliecinājis, ka pakļausies augstākstāvošo lēmumiem.

Ja priors tomēr negribēs pieļaut ekshumēšanu, iejaukties varēs abatija vai Vatikāns, norādīja Argueljo.

Premjerministra Pedro Sančesa vadītā sociālistu valdība par vienu no savām prioritātēm pasludinājusi to pilsoņkara upuru piemiņas atjaunošanu, kas cīnījās republikāņu pusē, kā arī tam sekojošās Franko diktatūras upuru piemiņas atjaunošanu. Par šīs kampaņas stūrakmeni kļuvusi valdības iecere aizvākt Franko mirstīgās atliekas no Kritušo ielejas memoriālajā ansamblī esošā mauzoleja.

Eksperti lēš, ka kopumā Kritušo ielejā apglabāti 33 847 abu pušu cīnītāji, tostarp arī republikāņu noslepkavotais Falangas dibinātājs Hosē Antonio Primo de Rivera.

Taču apbedīto vārdi atrodami tikai uz diviem kapiem, kuros attiecīgi atdusas Franko un de Rivera.

Spānijas sabiedrībā par pilsoņkara cēloņiem un nozīmi joprojām valda dziļa nevienprātība. Konflikts valsti burtiski sašķēla divās daļās, abām karojošajām pusēm izrādot neiedomājamu brutalitāti, un tā sekas izjūtamas arī pēc astoņām desmitgadēm.

Valdība vēlas Franko mirstīgās atliekas pārapbedīt blakus viņa dzīvesbiedrei ģimenes kapenēs Mingorubio kapsētā, kas atrodas aptuveni 20 kilometrus uz ziemeļiem no Madrides. Tur apbedīti arī daudzi citi politiķi.