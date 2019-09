Bildes ar Tikiri tika nopludinātas sociālajos tīklos. Šokējošajās fotogrāfijās bija redzams ziloņa kaulainais ķermenis, kurš reliģisku ceremoniju laikā tika paslēpts aiz krāšņiem tērpiem un spožām lampiņām.

Ziloņu mātīte Tikiri (Foto: AFP/Scanpix)

Dzīvnieku aizstāvji, Taizemē bāzētā ziloņu aizsardzības labdarības organizācija "Save Elephants Foundation", mirkli vēlāk publicēja vēl kādu satraucošu fotogrāfiju, kurā Tikiri redzama, bezspēcīgi guļot uz zemes. Apkārt sastājušies vairāki cilvēki, kuri, šķiet, lielajam dzīvniekam palīdzēt nespēj.

Uzreiz pēc sabiedrības iejaukšanās zilonis tika atdots atpakaļ saimniekam, kurš vērsās pie veterinārārstiem, lai veiktu dzīvnieka veselības pārbaudi. Tomēr tagad ir skaidrs, ka Tikiri stāvoklis tā arī neuzlabojās, jo otrdien tika izplatīta ziņa par ziloņa nāvi. Pašlaik tiek veikta dzīvnieka līķa sekcija.

Ziloņu mātīte Tikiri (Foto: AFP/Scanpix)

Biedrība "Save Elephants Foundation" atklāj, ka jūt bēdas un reizē arī atvieglojumu, uzzinot par ziloņa skaudro likteni. "Tikiri ciešanas ir beigušās, viņas dvēsele ir brīva. Neviens vairs nedarīs viņai pāri," atvadu vārdus velta biedrība.

Jauns.lv augustā jau ziņoja, ka ziloņu mātīte vārdā Tikiri katru vakaru tiek ietērpta košā kostīmā un vadāta pa ielām Šrilankā notiekošajā, 10 dienu ilgajā budistu festivālā "Esala Perahera". Viņa un vēl 59 ziloņi tiek vesti īsā pavadā cauri skaļam cilvēku pūlim, nokrauti ar spožām lampiņām.

"Tikiri 10 naktis piedalās parādē, sākot to agrā vakarā un noslēdzot vēlu naktī, ejot cauri trokšņiem, uguņošanai un dūmiem," stāsta ziloņu aizsardzības fonda pārstāve Leka Čailerta. "Katru nakti viņa noiet vairākus desmitus kilometru, lai cilvēki varētu justies svētīti. Viņas kostīma dēļ neviens neredz viņas nobadināto ķermeni. Apžilbstot no gaismām, kas rotā viņas masku, neviens neredz asaras viņas acīs. Neviens neredz to, cik viņai ir grūti paiet, jo viņas kājas ir sasietas ar ķēdēm."

Savukārt budistu tempļa, kas pārstāv Šrilankā notiekošo festivālu, pārstāvis stāstīja, ka ceremonijas laikā dzīvnieki vienmēr tiek aprūpēti, un arī Tikiri jau aprūpējis veterinārārsts. Sabiedrības sašutuma dēļ Tikiri nepiedalījās festivāla noslēgšanas parādē.