Irāna šīs apsūdzības noliedz, un atbildību par uzbrukumiem uzņēmušies Jemenas šiītu hutiešu nemiernieki.

Taču ASV amatpersonas, saglabājot anonimitāti, medijiem norādījušas, ka uzbrukumu mērogs un virziens rada šaubas par hutiešu iesaisti.

Uzbrukumu dēļ naftas piegādes pasaulē samazinājušās par 5% un naftas cenas pieaugušas. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo nedēļas nogalē vainoja Irānu šajos uzbrukumos. ASV prezidents Donalds Tramps svētdien tviterī tieši neuzvēla vainu Irānai, bet lika noprast, ka Savienotās Valstis ir gatavas uz militāru atbildi nedēļas nogalē notikušajiem dronu uzbrukumiem Saūda Arābijā tiklīdz būs noskaidrots, kurš par tiem ir atbildīgs.

Viena no anonīmajām ASV amatpersonām sacīja, ka mērķiem Saūda Arābijā trāpīts 19 vietās un uzbrukumi nākuši no rietumiem un ziemeļrietumiem, nevis Jemenas, kas atrodas uz dienvidiem no Saūda Arābijas.

Laikraksta "New York Times" citētās amatpersonas norādījušas, ka uzbrukumos, iespējams, izmantoti gan bezpilota lidaparāti, gan vadāmās raķetes, bet piebilda, ka visas nav trāpījušas mērķiem.