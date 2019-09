Novirzoties no leiboristu līdera Džeremija Korbina pārstāvētās nostājas, Vatsons sacīs, ka "nav tādas lietas kā laba breksita vienošanās", un leiboristiem viennozīmīgi jāiestājas par Lielbritānijas palikšanu ES, ziņo britu raidorganizācija BBC.

"Vienīgais veids, kā izkļūt no breksita strupceļa reizi par visām reizēm, ir tautas nobalsošana referendumā. Parlamenta vēlēšanām var neizdoties atrisināt šo breksita haosu," sacīs Vatsons.

"Nav tādas lietas kā laba breksita vienošanās, tādēļ es uzskatu, ka mums vajadzētu aizstāvēt palikšanu," uzsvērs leiboristu līdera vietnieks.

Viņš atzīs, ka vēlēšanas rudenī šķiet neizbēgamas, taču norādīs, ka tas nepadara tās vēlamas.

Korbins sacījis, ka vēlas parlamenta vēlēšanas un Leiboristu partija pēc tam ierosinās referendumu par breksitu.

Lielbritānijas premjerministra Borisa Džonsona vadītā Konservatīvā partija savukārt apgalvo, ka leiboristi grib ignorēt 2016.gadā notikušā breksita referenduma rezultātus, un sabiedrība uzskata, ka breksits ir jāīsteno.

Džonsons ir apsolījis, ka Lielbritānija izstāsies no ES 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai ar bloku būs panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem. Premjers noliedzis, ka vēlētos bezvienošanās breksitu, taču uzstāj, ka no viņa noteiktā termiņa - 31.oktobra - nedrīkst atkāpties, jo valdībai tas ir instruments spiediena izdarīšanai uz ES nolūkā panākt vienošanos.