Notikušo vietējam ziņu portālam "Evening Kazan" izstāstīja viena no aptuveni 20 māmiņām, kuru gājiens uz tikko pabeigto bērnudārzu “Zelta zivtiņa” beidzās ar izbrīnu un neizpratni. “Runāja, ka atklāšana notiks 2. septembrī, taču precīzu laiku neviens it kā nezināja. Nospriedu, ka tas nav atklāts, jo viņiem bail, ka uzradīsies pūlis ar mammām, kuras tad uzdos jautājumus. Es ar bērniem nolēmu, ka tik un tā atnākšu,” portālam pauda Marija Gizatuļina.

Tā kā precīzs atklāšanas laiks nebija zināms, viņa kopā ar divus un piecus gadus vecajiem bērniem ieradās ap pulksten 9.00, taču iekšā bērnudārza pārstāvji ģimeni neielaida. Līdzīgi gadījās arī Aigulai Muhametzjanovai.

Māmiņas paliek aiz durvīm

Māmiņas novērojušas, ka, kamēr viņām kopā ar bērniem jāstāv aiz bērnudārza sētas, tā iekštelpās notiek kaut kāda ceremonija. Tikai ap pulksten 13.00 iekšā esošie ļaudis pievērsuši uzmanību tiem, kuri jau stundām gaida otrpus žogam.

Tad pie tiem izgājis vietējā rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Alberts Habibuļins, kurš mātēm īsi paskaidrojis, ka iekšā vēl notiek “būvdarbu noslēgšanas ceremonija” un ka “dārziņš būs pieejams ne ātrāk kā pēc diviem mēnešiem” ar būvdarbu noslēgšanu saistītās birokrātijas dēļ. Līdz tam bērniem nudien nevajadzētu atrasties bērnu dārza iekštelpās. Tur vēl neesot droši un strādnieki turpinot pabeigt dažādus sīkdarbus.

Nākamajā dienā TV rādīta bērnudārza atklāšana

Īsts pārsteigums sekojis nākamajā dienā, kad vietējās māmiņas televīzijā atplestām acīm vērojušas jaunā bērnudārza “Zelta zivtiņa” svinīgo atklāšanas ceremoniju. Tajā piedalījušies gan dārziņa darbinieki, gan arī neatpazīstami bērni, kuri uzstājušies ar priekšnesumiem, darbojušies pie galdiem, pasnieguši sālsmaizi un visādi citādi “apbūruši” apkārt esošos ar savu klātbūtni.

“Ja jau nevienu no mums tur iekšā nelaida... sanāk, ka to visu izspēlēja kaut kādi bērni-viltvārži?” neizpratnē vaicā viena no māmiņām, kura pieļauj, ka bērnudārza atklāšana jau no sākta gala bija izplānota līdz pēdējam: ar kameras objektīvam tīkamākiem bērniem, kuri lieliski tēlo sajūsmu par būvnieku padarīto darbu.

Tikpat mulsinošs bijis arī paziņojums, ka bērnudārzs uzņems bērnus jau oktobrī, lai arī vietējā amatpersona apgalvojis, ka dokumentācijas saskaņošanai būs nepieciešami vismaz divi mēneši. Savādais iestudētais atklāšanas dienas pasākums pēcāk jauki atspoguļots gan vietējā televīzijā, gan arī krievu TV kanāls "Rossija 1":

Uz ceremoniju uzaicina bērnus-aktierus

Medijiem rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Habibuļins pateicis to pašu, ko vietējām mātēm – dārziņā 2. septembrī viņi šādi svinējuši būvdarbu noslēgšanos. Uz jautājumu, kādēļ paziņots, ka bērni tiks uzņemti jau oktobrī, ierēdnis sakarīgu atbildi nesniedza, vien norādot, ka šis bērnudārzs esot reklāma tā būvniekiem, kuriem “ir savas intereses”.

Viņš arī piebilda, ka dārziņš izbūvēts ne vien Kujuki ciema bērniem, bet arī tuvākajās apdzīvotajās vietās dzīvojošajiem – un ies tur tie, kuri rindas kārtībā tiks iekšā. Uz jautājumu, kādēļ vietējās ģimenes 2. septembrī netika laistas tālāk par pievārti, Habibuļins atbildēja, ka iekštelpās vēl neesot bijis gana droši, nepabeigto sīkdarbu dēļ – “nedod Dievs, kaut kas ar bērniem notiktu!”

Uz acīmredzamo faktu, ka tās dienas savādajā ceremonijā piedalījušies nepazīstami bērni, izpilddirektors vienkārši atcirtis: “Tie bija mazie no vietējā horeogrāfijas ansambļa, republikas līmeņa sacensībās godalgotas vietas ieņem. Ieradās, sniedza divus priekšnesumus un aizbrauca.”