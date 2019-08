VIDEO: Ķīnā viesmīle brīnumaini izglābjas no nāves liftā

Nesen sociālajos tīklos nokļuva video ieraksts, kas, visticamāk, tapis kādas viesnīcas liftā. Video redzamas divas sievietes, kuras stāv liftā un gaida, kad tas sāks virzīties uz augšu. Kaut kādu iemeslu dēļ lifts nepārvietojās, tāpēc viena no sievietēm, kura rokās turēja ēdienu, nolēma pārbaudīt, kas notiek, vēsta britu medijs "Metro".

Viesmīle centās izkāpt no lifta brīdī, kad tas ar neaizvērtām durvīm uzsāka kustību. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Viesmīle centās izkāpt no lifta brīdī, kad tas ar neaizvērtām durvīm uzsāka kustību. Drosmīgā sieviete mēģināja izkļūt no nepatīkamās situācijas un, ignorējot pārbiedētās līdzbraucējas brīdinājumus, nokrita stāvu zemāk. Spriežot pēc skaņām, viesmīlei neizdevās noturēt rokās līdzpaņemto maltīti.



Domājams, ka viņa par to sodu nesaņems.

Incidents notika 11. augustā, bet video soctīklos savu dzīvību uzsācis tikai tagad.