Tramps 2017.gadā no amata atbrīvoja Komiju, pēc tam kad FIB direktors bija pretojies prezidenta centieniem panākt, ka tiek pārtraukta izmeklēšana pret Trampa bijušo nacionālās drošības padomnieku Maiklu Flinnu. Komijs piezīmes par sarunām ar Trampu izdarījis prezidentūras sākuma posmā.

Vienā piezīmju daļā teikts, ka prezidents lūdzis Komiju izbeigt izmeklēšanu pret Flinnu, kurš vēlāk atzina, ka melojis FIB par sarunām ar Krievijas vēstnieku.

Šīs atzīšanās rezultātā īpašā prokurora Roberta Millera izmeklēšanas komanda izvirzīja vienas no pirmajām apsūdzībām saistībā ar Krievijas kontaktiem ar Trampa priekšvēlēšanu kampaņas organizāciju.

Tagad Tieslietu ministrijas Ģenerālinspektora birojs nosodījis Komiju par to, ka viņš lūdzis kādu savu paziņu Kolumbijas universitātes mācībspēku darīt zināmu viņa piezīmju saturu laikrakstam "The New York Times".

"Nespējot garantēt sensitīvas informācijas drošību, kas iegūta darbā FIB, un izmantojot to, lai radītu publisku spiedienu oficiālas rīcības īstenošanai, Komijs radījis bīstamu piemēru vairāk nekā 35 000 pašreizējo FIB darbinieku - un daudziem tūkstošiem bijušo FIB darbinieku -, kuriem līdzīgā kārtā ir piekļuve publiski neizpaužamai informācijai vai zināšanas pa šādu informāciju," teikts ziņojumā.

Ģenerālinspektora birojs gan atzīst, ka Tieslietu ministrija atteikusies ierosināt lietu pret Komiju piezīmju nopludināšanas dēļ.

Divu gadu laikā šis ir jau otrais uzraudzības dienesta ziņojums, kurā kritizētas Komija darbības, atrodoties FIB direktora amatā. Citā ziņojumā tika kritizēti Komija lēmumi laikā, kad tika izmeklēta lieta par Hilarijas Klintones privātā e-pasta servera izmantošanu.