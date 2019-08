Imigrants, kurš zem vilciena Frankfurtē pagrūda māti un dēlu, izrādās šizofrēniķis un tiks ārstēts

17 Foto Policisti un mediķi Frankfurtes dzelzceļa stacijā, kur vīrietis vilciena priekšā izgrūda zēnu un viņa māti +13

40 gadus vecajam vīrietim, kurš kopš 2006.gada dzīvojis Šveicē, tika veikts psihiatriskais novērtējums un secināts, ka viņš cieš cieš no "šizofrēnijas spektra slimības (..), visticamāk, no paranoidālās šizofrēnijas", atklāja prokuratūra. Vīrietim izvirzītas apsūdzības vienā punktā par slepkavību un divos punktos par slepkavības mēģinājumu.

29.jūlijā vīrietis Frankfurtes centrālajā dzelzceļa stacijā nogrūda uz sliedēm vilciena priekšā astoņgadīgu zēnu un viņa māti, kurai izdevies izglābties, taču zēns no gūtajiem ievainojumiem mira. Vīrietis stacijā mēģināja zem vilciena pagrūst arī kādu 78 gadus vecu sievieti, bet tas viņam neizdevās.

Viņš Frankfurtē bija ieradies no Šveices, kur policija viņu meklēja par draudiem kaimiņienei Cīrihē. Viņš draudēja sievietei ar nazi un ieslēdza to dzīvoklī. Viņš ieslēdza dzīvoklī arī savu sievu un trīs bērnus un pēc tam aizbēga no Cīrihes. Apsūdzētā psihiatriskajā novērtējumā secināts, ka incidenta laikā viņš cietis no akūtiem slimības simptomiem.

Pēc psihologu domām pastāv liela iespēja, ka vīrietis arī nākotnē būtu spējīgs pastrādāt smagus noziegumus, tādēļ viņš jāievieto psihiatriskajā slimnīcā. Pēc incidenta Frankfurtē, Šveices policija atklāja, ka vīrietis šogad jau atradies psihiatriskajā aprūpē.