Džonsons pagarina Lielbritānijas parlamenta darbības pārtraukumu līdz 14.oktobrim

Parlamenta sēžu vasaras pārtraukums beidzas 3.septembrī, bet tradicionāli tas tiek pagarināts uz laiku, kamēr norisinās ikgadējās trīs lielāko Lielbritānijas partiju kongresi.

Pirmais šāds kongress būs liberāldemokrātiem un sāksies 14.septembrī, bet pēdējais - Džonsona vadīto konservatīvo kongress - noslēgsies 2.oktobrī.

Džonsons vēlas pagarināt parlamenta darbības pārtraukumu vēl par 12 dienām līdz 14.oktobrim un jau ir lūdzis tam karalienes Elizabetes II atļauju. Pagājušajā gadā pagarinājums ilga tikai sešas dienas pēc kongresu beigām, bet 2017.gadā - piecas dienas.

Avots Džonsona birojā sacīja, ka rezultātā faktiski tiktu zaudētas tikai četras Pārstāvju palātas darba dienas.

Kopš stāšanās amatā pagājušajā mēnesī Džonsons uzstāj, ka Lielbritānija no Eiropas Savienības (ES) aizies 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai vienošanās par izstāšanos no bloka būs panākta, vai nē, un uzdevis aktivizēt gatavošanos bezvienošanās breksitam.

Parlamenta darbības pārtraukuma pagarinājums nozīmē, ka politiskajiem spēkiem, kuri iestājas par Lielbritānijas palikšanu ES, būs mazāk laika Džonsona plānu izjaukšanai.

Opozīcija pauda sašutumu par Džonsona lēmumu.

"Visu parlamentu māte neļaus viņam izslēgt tautas parlamentu no lielākā lēmuma, ar kuru saskārusies mūsu valsts. Viņa kara pieteikumam tiks likta pretī dzelzs dūre," paziņoja liberāldemokrātu preses pārstāvis breksita jautājumos Toms Breiks.

"Zaļo" deputāte Kerolaina Lūkasa nodēvēja Džonsona lēmumu par konstitūcijas pārkāpumu. Valdošo konservatīvo deputāte Anna Soubrija sacīja, ka premjerministrs apdraud britu demokrātiju. Džonsona lēmumu kritizēja arī citi politiķi.

Sešas opozīcijas partijas otrdien solīja mēģināt panākt izmaiņas likumos, lai novērstu bezvienošanās breksitu. Plānots, ka 17.oktobrī Džonsons piedalīsies ES samitā, kurā tiks apspriesta iespējamā breksita vienošanās.

Džonsons pauda pārliecību, ka abām pusēm būs gana daudz laika un arī Lielbritānijas deputātiem būs pietekami daudz laika debatēm.

Pēc Džonsona paziņojuma kritās sterliņu mārciņas kurss.