Joda tabletes, kas palīdz samazināt radiācijas uzkrāšanos vairogdziedzerī, ražotājs Lietuvai solot piegādāt mēneša laikā. Pēc tam tās bez maksas tiks izdalītas valstī dzīvojošajiem.

Lietuvas valdība uztraucas, ka Baltkrievijā jaunbūvētās atomelektrostacijas reaktora iedarbināšanas laikā varētu noplūst radiācija, tāpēc pieņemts šāds lēmums. Astravjecas AES plānots iedarbināt šī gada beigās.

Lietuva, kurā dzīvo 2,8 miljoni cilvēku, ir nostājusies pret AES izbūvi tās kaimiņvalstī un ir aizliegusi elektroenerģijas iegādi no Baltkrievijas. Savu vienīgo AES Lietuva slēgusi 2009.gadā.

Kā ziņots, Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. No Latvijas robežas topošo kodolspēkstaciju šķir aptuveni 110 kilometri.

Minska apgalvo, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem. Vienlaikus Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko iepriekš īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk, tikmēr Lietuvas vērtējumā spēkstacijas būvniecībā notiek negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.

Astravjecas AES projektu īsteno Krievijas korporācija "Rosatom".