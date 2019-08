Tāpat policija apstiprinājusi, ka jaunieši miruši jau vairākas dienas pirms līķu atrašanas, tomēr precīzs nāves datums un laiks nav zināms.

Kopā ar vīriešu mirstīgajām atliekām atrasti divi ieroči.

Jauns.lv jau ziņoja, ka abi jaunieši bija izsludināti meklēšanā kopš jūlija beigām, kad britu Kolumbijas ziemeļos tika atrasti triju cilvēku līķi, ieskaitot kādu jaunu tūristu pārīti no Austrālijas.

Slepkavības motīvs policijai tā arī nav zināms. “Ir prieks, ka cilvēki šajā reģionā atkal var uzelpot, nebaidoties, ka apkārt klīst divi slepkavas,” atzina policijas pārstāvis.

Kems Makleods un Braijers Šimegelskis sākotnēji tika uzskatīti par bezvēsts pazudušiem pēc tam, kad policija Britu Kolumbijā atrada sadedzinātu jauniešu automašīnu. Taču dažas dienas vēlāk policijai radušās pamatotas aizdomas, ka tieši abi it kā pazudušie jaunieši varētu būt vainojami tūristu slepkavībā.

Lukass Folvlers un Čīna Dīzī divas nedēļas pavadīja ceļojot pa Aļasku, kad viņu automašīna saplīsa netālu no Aļaskas šosejas, aptuveni 20 kilometrus no populāras tūristu apskates vietas un 500 kilometrus no vietas, kur sadedzināta tika atrasta Kema Makleoda un Braijera Šimegelska automašīna.

Lukasa un Čīnas mirstīgās atliekas atrastas netālu no viņu salūzušās automašīnas. Policijai bija pamats uzskatīt, ka abas lietas ir savstarpēji saistītas.

Tikmēr Braijera Šimegelska tēvs īsi pēc jauniešu pazušanas presē nāca klajā ar interviju, paužot, ka dēls piedalās “pašnāvnieku misijā” un kuru katru dienu mirs.