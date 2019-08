Krievijas Aizsardzības ministrija ceturtdien paziņoja, ka divi cilvēki gājuši bojā un seši ievainoti, uzsprāgstot reaktīvajam dzinējam tā izmēģinājuma laikā, bet radiācijas līmenis pēc šīs avārijas ir normāls. Krievijas aģentūra "Rosatom" gan paziņoja, ka ir gājuši bojā pieci tās darbinieki.

Sprādzienā gāja bojā divi cilvēki un seši tika ievainoti. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tuvējās Severodvinskas pilsētas iestādes ziņoja, ka tās novērojušas nelielu radiācijas pieaugumu. Nekādi oficiāli paskaidrojumu nav sniegti.



"Visu dienu cilvēki zvana un jautā par jodu," aptiekas darbinieks paziņoja Arhangeļskas reģiona medijam 29.Ru.



Viņš pastāstījis, ka joda pieprasījums noticis ostu pilsētās Arhangeļskā un Severodvinskā. Dažās aptiekās to krājumi jau beigušies.



Severodvinskā tiek būvētas zemūdenes, ko darbina ar kodoldegvielu.



"Mums joprojām ir palicis jods, bet pēc tā nāca liels skaits cilvēku," stāstīja kādas citas aptiekas pārstāvis.

Varasiestādes netālu no negadījuma vietas uz mēnesi kuģošanai slēgušas Dvinas līča teritoriju Baltajā jūrā, nepaskaidrojot iemeslu.



Laikrakstā "Komersant" citēts kāds neidentificēts jūras spēku virsnieks, kurš apgalvo, ka negadījums varēja notikt jūrā un raķetes eksplozija izraisījusi toksiskas degvielas noplūdi.



Krievijas mediji vēsta, ka raķešu dzinēja sprādziens, iespējams, noticis testēšanas vietā netālu no Arhangeļskas reģiona Ņenoksas ciemata.



Šī ciemata apkārtne tiek izmantota, lai testētu ieročus, ieskaitot arī ballistiskās raķetes, ko izmanto Krievijas flote.

Dažos ziņojumos pieļauj, ka testā varētu būt bijusi izmantota jaunā hiperskaņas raķete ar nosaukumu "Cirkons".



"Greenpeace", atsaucoties uz Ārkārtas situāciju ministrijas datiem, paziņojusi, ka Severodvinskā radiācijas līmenis paaugstinājies 20 reizes virs normālā līmeņa. Šī pilsēta atrodas 30 kilometrus no Ņenoksas.