Indonēzijā pēc 7,4 magnitūdas stipras zemestrīces izsludināta cunami trauksme

Zemestrīce notikusi plkst.19.03 (plkst.15.03 pēc Latvijas laika), un tās epicentrs atradies aptuveni 10 kilometrus no piekrastes un apmēram 147 kilometrus no Sumuras uz dienvidrietumiem no Džakartas.

Zemestrīce bija sajūtama arī galvaspilsētā, kur sašūpojušās augstceltnes un izcēlusies panika, iedzīvotājiem steidzoties izkļūt no ēkām uz ielas.

Džakartā no ēkas evakuētie cilvēki. (Foto: AP/Scanpix)

Varasiestādes vēsta, ka piekrasti apdraud iespējams cunami, kura augstums varētu sasniegt pat trīs metrus.

Tomēr ziņas par postījumiem vai cietušajiem pagaidām nav saņemtas.