Mazais indietis vārdā Ravindranats uz zobārstniecības privātklīniku tika aizvests pēc tam, kad ilgstoši sūdzējies par dedzinošu sajūtu žoklī. Vecāki uztraukušies, ka dēls sirgst ar vēzi.

Veicot rentgenu, ārsti atklājuši cietu veidojuma zēna žoklī un sākuši gatavoties operācijai. Sarežģītā procedūra ilgusi 5 stundas.

Foto: ekrānuzņēmums no video

Izgriezuši no Ravindranata mutes aptuveni 200 gramus smago veidojumu, ārsti secinājuši, ka izoperēta bieza zobu masa. Atšķetinot cieto veidojumu, kopumā saskaitīti 526 dažāda izmēra zobi.

Puika cietis sāpes jau kopš 3 gadu vecuma, bet neviens ārsts līdz šim problēmu nebija atklājis. Pēc operācijas zēna mutē saglabāts 21 zobs.

Kā stāsta puisēna tēvs Pargu, viņš, uzzinot, ka dēla mutē atrasts 5 centimetrus liels veidojums, nobijies, ka tas ir audzējs. "Trīs gadu vecumā mēs viņu aizvedām pie ārsta, bet viņa vecuma dēļ toreiz bija grūti rast risinājumu," stāsta Pargu.

Foto: ekrānuzņēmums no video

Savetas dentālās privātklīnikas ārsti atzīst, ka šis ir pirmais gadījums pasaulē, kad no personas mutes izoperēts tik liels daudzums miniatūru zobu. Nav skaidrs, kas novedis mazo zēnu līdz šādam stāvoklim, bet ārsti pieļauj, ka viens no iemesliem varētu būt ģenētika. Ārsti pētīs, vai veidojumu nav veicinājusi "radiācija no apkārt esošajiem sakaru torņiem".