Puisi Kiprā no cietumsoda par piedalīšanos grupveida izvarošanā paglābj draudzenes uzņemtais selfijs

Ceturtdien no ieslodzījuma atbrīvoti 5 no 12 aizturētajiem izraēļu vīriešiem, kuri apsūdzēti britu tūristes izvarošanā Kiprā. Vienu no jauniešiem izglābis selfijs, kuru bija uzņēmusi viņa draudzene, ziņo "Fox News".