Šiem bērnudārziem Leipcigā piemērota policijas aizsardzība. Aptuveni pirms divām nedēļām vecāki saņēma vēstuli no bērnudārzu vadības ar paziņojumu, ka, "respektējot pasauli, kas mainās, no 15.jūlija tiks pasūtīts un pasniegts vienīgi ēdiens un uzkodas bez cūkgaļas".

Vietējais laikraksts "Leipziger Volksstimme" citēja darbinieku vienā no bērnudārziem sakām, ka pēc lēmuma atteikties no cūkgaļas viņi saņēmuši draudus no cilvēkiem, kas iebilst pret izmaiņu veikšanu musulmaņu dēļ. Bērnudārzu vadība nav komentējusi situāciju medijiem.

Tomēr ne visi vecāki ir noskaņoti pret cūkgaļas izņemšanu no bērnu ēdienkartēm. "Principā mēs atbalstām šo lēmumu, jūs nespētu atturēt manu dēlu no desām, bet viņam tās vienkārši būs jāēd mājās," norādīja kāda zēna tēvs. #Schweinefleisch, kas vāciski nozīmē cūkgaļa, šodien Vācijā kļuvusi par vienu no populārākajām mirkļbirkām tviterī.

Pat kristīgo demokrātu (CDU) Saksijas atzars iesaistījās debatēs, tvītojot, ka cūkgaļas aizliegums divos bērnudārzos Leipcigā ir nepieņemams. "Protams, nevienu nedrīkst piespiest kaut ko ēst pret paša gribu. Bet aizliegums ir nepareizā pieeja," norādīja CDU.