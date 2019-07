19 Foto Postaža Grieķijas kūrortos pēc ārkārtīgi stipras 10 minūšu vētras +15

Vētras postījumu dēļ reģionā izsludināts ārkārtas stāvoklis. Tūkstošiem cilvēku palikuši bez ūdens, elektrības un mobilajiem sakariem. Četras piektdaļas Halkidiki pussalas palikušas bez elektrības. Valsts elektroenerģijas uzņēmums pauda cerību, ka elektroapgāde tiks atjaunota līdz ceturtdienas vakaram.

Seši bojāgājušie ir tūristi no Rumānijas, Čehijas un Krievijas, arī divi bērni. Ceturtdien tika atrasts septītais bojāgājušais, un tas, pēc visa spriežot, ir 60 gadus vecs zvejnieks, kurš pazuda vētras laikā, vēsta vietējie mediji.

Vētras, kuras pavadīja stiprs vējš un spēcīgas lietusgāzes, vissmagāk skāra Halkidiki pussalu pie Saloniku pilsētas. Vētras sekoja vairākām karstām dienām, kurās gaisa temperatūra sasniedza līdz 40 grādiem pēc Celsija.

Precēts pāris no Čehijas gāja bojā, kad stiprs vējš aizpūta viņu autofurgonu. Vīrieti no Krievijas un viņa dēlu nogalināja krītošs koks, bet sieviete no Rumānijas un viņas dēls zaudēja dzīvību, sabrūkot restorāna nojumei, kur viņa bija meklējuši glābiņu.