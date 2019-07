“Protams, ir daži izņēmumi – kaut kādas tur Marijas Kirī [Marija Sklodovska-Kirī bija ievērojama 20. gadsimta sākuma poļu izcelsmes Francijas fiziķe, radioaktivitātes pētniece -red.] – taču tas ir retums,” radioviļņos teicis garīdznieks.

Baznīcas pārstāvis esot aizskāris visas krievu sievietes

Newsru.com ziņo, ka Smirnova apgalvojumi izsaukuši lielu sašutumu sociālajos tīklos. Cienīgtēva izteicienus komentējusi arī Krievijas valsts domes Kultūras komitejas priekšsēdētāja vietniece Jeļena Drapeko. Viņasprāt, Smirnovs ir apvainojis visas krievietes, tostarp arī tās, kurām izdevies izveidot veiksmīgas karjeras - par spīti viņa uzskatiem, ka sievietes kopumā parasti nav tik gudras, cik vīrieši.

“Es domāju, ka Smirnova kunga apgalvojumi ir neapdomīgi. Visticamāk, viņam, nabagam, kaut kad drīz nāksies publiski atvainoties tām daudzajām sievietēm, kuras ar saviem darbiem un ieņemtajiem amatiem apgāž viņa uzskatus,” Newsru.com teikusi Drapeko.

Jāpiebilst, ka, saskaņā ar kaimiņvalsts ziņu portālu, protoierejs tiešraidē vēl labu laiku turpināja izteikties līdzīgā manierē, liekot domāt, ka sākotnējais apgalvojums nav bijusi neveikla mēles paslīdēšana. Drapeko vēl norādīja, ka neatliek nekas cits, kā šāda veida izteikumus uztvert kā humoru. Drapeko pauda, ka viņai prieks saistībā ar Smirnova teikto par Mariju Kirī, taču viņasprāt ir virkne citu sieviešu, kuras būtu bijis vērts pieminēt kontekstā ar daiļā dzimuma spējām līdzvērtīgi iekarot laicīgās dzīves virsotnes.

Garīdznieks pārsteidz arī ar citām “pērlēm”

Jāpiebilst, ka Smirnovs arīdzan apgalvoja, ka sievietēm esot virkne citu labu īpašību, kuras vīrieši nekad nav spējuši attīstīt, piemēram, spēja rūpēties un gādāt par bērniem – to sievietes tomēr darot vislabāk. Viņas esot arī pacietīgākas, vienkāršākas un Dievam paklausīgākas. Šie gan nav vienīgie nemieru veicinošie izteikumi, ar kuriem izcēlies augstais Krievijas pareizticīgās baznīcas hierarhijas pārstāvis – intervijā viņš arī ieteicis ģimenēm izvairīties no bērnunamu bērnu adoptēšanas, pamatojot savu nostāju ar to, ka šie bērni ļoti bieži zog pat no saviem aizgādņiem un “neesot labojami”.

Vēl garīdznieks pauda atbalstu 2013. gada 1. janvārī Krievijā pieņemtajam likumam, kurš aizliedza ASV pilsoņiem adoptēt krievu bērnus. “Atceros, kad amerikāņi slaktēja mūsu bērnus – es pēc katra nogalinātā bērna aicināju mūsu deputātus rīkoties. 19 cilvēkus nogalināja, tikai pēc tam aizliedzām amerikāņiem pirkt mūsu bērnus,” teica Smirnovs.

Kā zināms, 2013. gadā Krievijas prokuratūra nāca klajā ar informāciju, kas liecināja, ka 20 gadu laikā Krievijas audžu ģimenēs miruši 1500 bērni, savukārt ASV šajā laika periodā – 19 bērni. Kopumā ASV audžu ģimenēs šajā laikā esot adoptēti 60 000 krievu bērni. “Šobrīd vēl 46 krievu tautības cilvēkus amerikāņi ir nolaupījuši no vairākām valstīm un iesēdinājuši bez pierādījumiem. Cik ilgi tas turpināsies? Varbūt vajag, lai nolaupa kādu valsts varas struktūru pārstāvi, lai kaut kas mainītos?” nepaskaidrojot par ko ir runa, teicis garīdznieks.

Kā novēroja portāls Jauns.lv, šobrīd radio "Radonezh" "Youtube"kanālā video ieraksts sarunai ar Dmitriju Smirnovu vairs nav atrodams.