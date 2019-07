Nesen Krievijas prezidents Vladimirs Putins sacēla jautrību, ierodoties G-20 valstu sanāksmes oficiālajās vakariņās Japānā ar savu termokrūzi. Viņš to pacēla arī tostam. “Vienkārši kaut ko saprot no indēšanas,” tvīto kāds krievu asprātis, kuru, cerams, nesodīs. (Foto: ekrānuzņēmums no video)