Tbilisi noritēja ikgadējā Starpparlamentārā pareizticības asambleja – forums, kurā piedalās parlamentu deputāti no valstīm, kur šī ir galvenā reliģija. Tās vadību Gruzijas parlamenta plenārsēžu zālē pārņēma putinists, asamblejas prezidents Gavrilovs, uzstājoties no spīkera vietas.

Gruzīni neaizmirst

Neizturēja gruzīnu deputāts Akakijs Bobohidze – viņš uzlēja ūdeni Gavrilovam, saukdams, lai vācas prom no šīs valsts: “Es nogalināju jūsējos! Nogalināju un nogalināšu! Abhāzijā!” Abhāzija nosaukusi Bobohidzi par kara noziedznieku.

Gruzīniem joprojām ir labā atmiņā īsais, bet asiņainais Krievijas iebrukums 2008. gadā. Gavrilovs atbalsta ar Krievijas militāru atbalstu atšķeltās Abhāzijas un Dienvidosetijas neatkarību, kuru atzinusi tikai Maskava un vēl dažas valstis. Ielās izgāja tūkstošiem protestētāju, pieprasot parlamenta ārkārtas vēlēšanas un drīz arī iekšlietu ministra Giorgija Gaharijas atkāpšanos, prasot atbildību par demonstrantu izklīdināšanu ar asaru gāzi un gumijas lodēm. Viņi mēģināja ieņemt parlamentu, taču policija noturēja perimetru, cieta ap 240 nemiernieku un 80 likumsargu. Dažiem ievainotajiem vajadzēja veikt operāciju.

Vietu parlamentā sola visiem

Gruzijas parlamenta spīkers Iraklijs Kobahidze atkāpies no amata. Cenšoties nomierināt protestētājus, valdošās partijas Gruzīnu sapnis līderis Bidzina Ivanišvili sola plaša mēroga politisko reformu. Nākamgad paredzētās parlamenta vēlēšanas pilnībā notikšot pēc proporcionālās sistēmas, kas ir viena no galvenajām protestētāju prasībām. Pašlaik no 150 deputātiem 77 ievēlē pēc proporcionālā principa jeb vēlēšanu sarakstiem, bet 73 – vienmandāta apgabalos pēc mažoritārā principa. Protestētāji uzskata, ka pašreizējā sistēma ir izdevīga partijai Gruzīnu sapnis. Nebūšot vairs nekādas barjeras iekļūšanai parlamentā, pašlaik partiju sarakstiem tāpat kā Latvijā jāpārvar 5% barjera. “Mums būs parlaments, kurā būs visi politiskie spēki,” teic valdošās partijas līderis.

Putins aizliedz lidojumus uz Gruziju

Krievijas prezidents Vladmirs Putins nākamajā dienā pēc protestu sākšanās parakstīja dekrētu, ar kuru Krievijas aviosabiedrībām no 8. jūlija aizliegti lidojumi uz Gruziju. Viņš to pamatoja ar nacionālās drošības apsvērumiem. Putins devis rīkojumu amatpersonām palīdzēt Krievijas pilsoņiem atgriezties dzimtenē no Gruzijas. Gruzijas aviosabiedrību lidmašīnām vairs nebūs atļauts ielidot Krievijas gaisa telpā. Krievijas Satiksmes ministrija atcerējusies, ka Gruzija kopš 2008. gada esot parādā par aeronavigācijas pakalpojumiem 704 518 eiro. Gaisa satiksme starp abām valstīm bija atjaunota 2010. gadā, divus gadus pēc īsā kara. Kā ierasts šādos gadījumos, Krievijas patērētāju aizsardzības dienests Rospotrebnadzor pēkšņi atklājis, ka pasliktinājusies Gruzijas vīnu kvalitāte, tāpēc veic pastiprinātu kontroli.

Valstis naidojas, bet tūristi brauc

Aģentūras "Aviaport" izpilddirektors Oļegs Panteļejevs atzinis, ka Gruzija ir pieprasīta Krievijas tūristu vidū un krievu lidsabiedrības zaudēs ap 878 miljoniem eiro. Gruzija savus zaudējumus lēš par nepilniem 660 miljoniem eiro. Mazajās viesnīcās vairāk nekā puse klientu ir no Krievijas. Gruzijas Viesnīcu un restorānu asociācijas vadītājs Šalva Alaverdašvili iesaka vest krievu tūristus ar bezmaksas autobusiem no Baku (Azerbaidžāna), Erevānas (Armēnija) un Trabzonas (Turcija) lidostām.