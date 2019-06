"An-24" no Ulanudes gaisā pacēlās 9:03 (4:03 pēc Latvijas laika) uz devās Ņižņeangarsku. 10:12 (5:12 pēc Latvijas laika), tuvojoties Ņižņeangarskai, piloti ziņoja, ka atteicies viens no lidmašīnas dzinējiem, vēsta "Baikal Daily". Dzinēja dēļ lidmašīna bija nevadāma, pastāstīja kāds aģentūras "Interfax" avots. Lidmašīna veikusi avārijas nosēšanos ar defektu dzinēja, kā dēļ nebija iespējama atpakaļgaita, tādējādi noturēt to uz skrejceļa nebija iespējams. Avots uzskata, ka apkalpe neko šajā situācijā nevarēja darīt.

Bremzējot "An-24" sagriezās, izbrauca no skrejceļa joslas un ietriecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ēkā, vēsta "Baikal Daily".

Sākotnēji tika ziņots par 7 cietušajiem, bet vēlāk to skaits palielinājās. Bojā gājuši pilots un bortmehāniķis.

Izmeklēšanas komiteja sākusi lietu par lidojumu noteikumu pārkāpumiem, kas novedusi pie cilvēku nāves. Pēc nelaimes aviokompānijā "Angara" plānots veikt pārbaudi.

Publicēts video, kurš nofilmēts no pasažieru lidmašīnas "An-24" kabīnes.