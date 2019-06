VIDEO: bīstams serpentīna pagrieziens Indonēzijā, kur regulāri notiek avārijas

Pēdējā avārija notika pirmdien , kad autobuss lejupceļā no kalna nenovaldīja stūri un ietriecās norobežojošās barjerās un pretimbraucošajos transportlīdzekļos. Mirkli pirms straujā pagrieziena no autobusa izkrita viens no pasažieriem, un pie izejas durvīm redzama vēl kāda sieviete. Nav zināms, cik cilvēki negadījumā cieta, kā arī tas, kāpēc notika negadījums. Iespējams, autobusam sabojājās bremzes.

Autobuss ietriecās norobežojošās barjerās un pēcāk pretimbraucošajos transportlīdzekļos. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sitinjau Lauik līnija ir viens no izdevīgākajiem ceļiem Padangā, bet šoferiem jāņem vērā tā asos pagriezienus un kalnaino reljefu. Tas stiepjas 15 kilometru garumā, un tam ir svarīga loma Padangas - Arosukas - Solokas maršrutā.



Ceļa malā bieži stāv cilvēki, kuri koriģē satiksmi, jo pagrieziens ir tik stāvs un bīstams, ka pretimbraucošo transportlīdzekļu vadītāji viens otru neredz.



No dažām kalnainā ceļa vietām autovadītāji var apskatīt jūru un Padangas rietumu krastu, tāpēc pa šo ceļu pārvietojas tūristu autobusi.