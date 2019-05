"Spiegel Online" rīcībā nokļuvušajā 44 lappušu atskaitē teikts, ka čečenu organizētās noziedzības grupējumi dominē daudzās kriminālajās nozarēs un izceļas ar īpašu nežēlību, nevairoties no slepkavībām. Agrāk čečeni pildīja citu grupējumu pasūtījumus, bet tagad pārņem savā kontrolē narkotiku tirdzniecību, reketu, parādu izsišanu.

Viņi arī mērķtiecīgi cenšas iegūt konfidenciālu informāciju no Vācijas tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, kā darbojas itāļu mafija. Zināmi vismaz daži gadījumi, kad čečenu kontrolētas apsardzes firmas ieguvušas pasūtījumus policijas ēku apsardzei, tostarp telpām, kur izvietojas specvienības. Pastāv bažas, ka noziedznieki “no tuva attāluma var novērot policijas darbību un iegūt informāciju”, brīdināts ziņojumā.

Eksperti atzīst, ka čečenu noziegumu izmeklēšana saskaras ar nopietnām grūtībām – viņu kopiena ir ļoti saliedēta, galvenais ir lojalitāte savējiem, nevis valstij un sabiedrībai, kas devusi patvērumu. Čečenu kriminālajā pasaulē politikai nav lielas nozīmes – vajadzības gadījumā Ramzana Kadirova piekritēji un pretinieki turas cieši kopā.

Policijai pat nav precīzu ziņu, cik čečenu mīt Vācijā un cik no viņiem pelna likumsargu uzmanību. Čečeni migrācijas iestādēs reģistrējas kā Krievijas pilsoņi, zināms tikai, ka Vācijā koncentrējas lielākā kopiena Eiropā. Aplēsts, ka Vācijā dzīvo līdz 50 000 imigrantu no Ziemeļkaukāza un 80% no tiem ir čečeni.

Ziņojumā atzīts, ka patvēruma prasītāju straume turpināsies, bet noziedznieku izraidīšana pat pēc tiesas sprieduma saskaras ar grūtībām. Pagaidām no Vācijas nav izraidīts neviens čečens, kurš atzīts par sevišķi bīstamu. Ekspertiem pagaidām nav izdevies pierādīt, ka čečenu bandītus atbalstītu islāma ekstrēmistu grupējumi.