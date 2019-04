Nogalināti bēgot: brālis un māsa izdzīvo Šrilankas viesnīcas sprādzienā, bet mirkli vēlāk mirst nākamajā teroraktā

Teroristu pašnāvnieku sarīkotajos sprādzienos Lieldienu laikā Šrilankā bojā gājuši 310 cilvēki, no kuriem 8 bijuši Lielbritānijas pilsoņi, paziņojusi policija. Lielbritānijas mediji sākuši atklāt arī mirušo identitāti un sirdi plosošus stāstus par bojā gājušajiem, tostarp brāli un māsu, kuri izbēguši no viena sprādziena, bet dzīvību zaudējuši nākamajā, ziņo medijs "The Daily Mail".