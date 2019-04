Desmitgadīgā Sāra Hinslija uzvarējusi glītrakstīšanas čempionātā. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Skolniece bez plaukstām uzvarējusi ASV glītrakstīšanas čempionātā

Desmitgadīgā Sāra Hinslija no Mērilendas ASV uzvarējusi glītrakstīšanas čempionātā. Lai gan pati Sāra neuzskata to par īpaši lielu sasniegumu, sabiedrība ir citās domās, jo meitene piedzimusi bez plaukstām, ziņo "The Washington Post".