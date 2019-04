VIDEO: Čīlē lidmašīna ietriecas dzīvojamā mājā, vismaz seši mirušie

Glābēji cenšas mazināt liesmas, kas pārņēmušas mājas jumtu, bet ap ēku sapulcējušies interesenti, kuri novēro glābšanas darbus.

Ugunsdzēsēju ģenerālis Patrisi Janezs: "Tā ir briesmīga traģēdija, kas skāra dzīvojamo rajonu. Šobrīd ugunsdzēsēji strādā, lai ārkārtas situācija nekļūtu ļaunāka un liesmas par 90 procentiem tiek kontrolētas."

Glābēji cenšas mazināt liesmas, kas pārņēmušas mājas jumtu, lai tās neizplatās uz blakus esošajām ēkām. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vietējie mediji vēsta, ka lidmašīna bija nesen pacēlusies no tuvējā "La Paloma" lidlauka. Saskaņā ar aviācijas iestāžu sniegto informāciju, lidmašīnā bija jābūt pilotam un 8 pasažieriem. Tomēr trīs no pasažieriem neieradās uz reisu, un lidmašīna devusies ceļā bez viņiem. Tādējādi viņi palika dzīvi un izvairījās no liktenīgā reisa.

Tiks veikta izmeklēšana, lai noskaidrotu negadījuma cēloņus.