Ārsti Taivānā atklājuši, ka kādas 29 gadus vecas sievietes acī zem plakstiņa iemitinājušās četras slaidbites, kas barojušās no viņas asarām. Mediķi uzskata, ka šis ir pirmais šāda veida gadījums visā pasaulē.

Taivānas slimnīca pēc notikušā sasauca preses konferenci. Viens no sievietes ārstiem atklāja, ka sākotnēji pamanījis kaut ko līdzīgu kāda insekta kājiņām, tāpēc ar mikroskopa palīdzību lēnām to sācis vilkt ārā.Tikai pēc tam, kad ārstam izdevās no acs izņemt četrus insektus, atklājās, ka tās patiesībā ir apmēram četrus milimetrus lielas slaidbites.

Sieviete iepriekšējā dienā ravējusi nezāles un viņai acīs pēkšņi ielidojuši insekti. Domājot, ka acīs ticis vien kāds netīrums, sieviete tās izskalojusi ar ūdeni. Tomēr jau naktī viena acs piepampa un sieviete zem plakstiņa sāka just asas, dedzinošas sāpes.

Nākamajā dienā viņa devās uz slimnīcu, domājot, ka saskārusies ar kādu infekciju, taču izrādījās, ka acī iekļuvušas bites. Sievietes redzei nekādu briesmu nedraud, pateicoties tam, ka viņa tās nebija berzējusi. Arī slaidbites no acs izņemtas dzīvas.

Nelielās slaidbites ir atrodamas visā pasaulē. Tās parasti nav agresīvas, taču var iedzelt, ja tām pieskaras. Slaidbites parasti mitinās augsnē un bieži vien dzīvo lielās kolonijās. Latvijā konstatētas vismaz 63 slaidbišu sugas.