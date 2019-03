Sakarā ar šaušanu policija aizturējusi vienu personu, bet sīkākas detaļas par apšaudi netiek ziņotas.



Incidents vēlā pēcpusdienā noticis autobusa pieturā, kad novērojams lielāks pasažieru skaits.

Policisti velk aizdomās turamo, kurš mēģināja aizbēgt ar nolaupītu auto. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Autobusa vadītājs aktivizējis avārijas signalizāciju, lai paziņotu, ka iekļuvis apšaudē un to, ka neviens no 12 pasažieriem autobusā nav ievainots.



Autovadītājs guva ievainojumu rumpī, bet pats saviem spēkiem spēja nokļūt līdz mediķiem.



Nav skaidrs uzbrucēja motīvs.



Policijas šefs Karmena Besta paziņoja, ka sašauti četri cilvēki un divi no viņiem miruši.



Aculiecinieks Džons Barets stāsta: "Puisis piecēlās un izvilka ieroci un devās uz ziemeļu pusi, kur mēģināja apturēt automašīnas. Viņš gāja tām tieši virsū un mērķēja ar ieroci. Viņš piegāja pie "Maroon Prius" markas automašīnas un mēģināja piespiest autovadītājam atvērt durvis. Šoferis neatvēra vai arī nesaprata viņu, tāpēc vīrietis iešāva viņam tieši sejā."



Pēc tam uzbrucējs iekāpa automašīnā un mēģināja aizbēgt, bet ietriecās citā transporta līdzeklī, nogalinot vēl vienu šoferi.



Policija ziņo, ka aizdomās turamais nogādāts vietējā slimnīcā un viņam nav dzīvībai bīstamu ievainojumi.



Viņš un abi upuri vēl nav identificēti.