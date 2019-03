Kopā ar sievieti arestēti arī divi pilngadīgie dēli, kuri par notikušo nav ziņojuši policijai, kas uzskatāms par noziegumu.

Aizturēti arī divi pilngadīgie dēli - Logans un Raiens. (Foto: AP/Scanpix)

"Fantastic Adventures" vērtējams kā populārs vietnes "Youtube" kanāls - tam bija gandrīz 800 000 abonentu, un tā video skatīti vairāk kā 250 miljonus reižu. "Ģimene, kura pilna ar unikāliem un īpašiem bērniem, kuri sāka veidot video sava prieka pēc," vēsta kanāla apraksts. "Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet to tik pat ļoti, kā mēs izbaudām video filmēšanu!"

Foto: Ekrānuzņēmums no youtube kanāla ""Fantastic Adventures" video.

Tagad kanāls apskatei ir slēgts. "Kad mēs uzzinām par šāda veida gadījumiem, mēs nekavējoties rīkojamies, tai skaitā apturam kanāla monetizāciju, vai, kā šajā gadījumā, paša kanāla darbību," ziņo vietnes "Youtube" pārstāvis.

Sieviete arestēta pagājušās nedēļas piektdienā. Kā ziņo policija, viņa vardarbīgi izturējusies pret saviem sešus līdz piecpadsmit gadus vecajiem audžubērniem. Viņa bērnus situsi, pielietojusi pret viņiem asaru gāzi, turējusi badā un izolējusi no apkārtējās sabiedrības. Bērniem bijis jāiet aukstās ledus vannās, turklāt vienam no puišiem uz ģenitālijām redzamas fiziskās vardarbības pēdas. Kad mājoklī ieradusies policija, viens no nepilngadīgajiem bijis ieslēgts skapī.

Foto: Ekrānuzņēmums no youtube kanāla ""Fantastic Adventures" video.

"Policisti mājoklī atrada septiņus bērnus. Nepietiekamā uztura dēļ bērni bija bāli, ar tumšiem lokiem zem acīm, nepietiekamu svaru. Viņi bija izslāpuši un izbadējušies," atklāj Arizonas policija.

Bērni pastāstījuši, ka māte viņus sodījusi, ja viņi sajaukuši tekstu videoklipu uzņemšanas laikā, vai arī atteikušies no filmēšanās. Viņi dienām ilgi tikuši ieslēgti skapī bez pārtikas un ūdens, bez iespējas apmeklēt tualeti, kā arī spiesti stāvēt kaktā ar paceltām rokām. Tāpat atklāts, ka bērni izņemti no skolas, lai viņiem būtu laiks filmēties. Mācību iestādē nepilngadīgie skolas vecuma bērni nav bijuši gadiem ilgi.

Par vardarbību pret bērniem aizturētā Mašela Hobsona. (Foto: AP/Scanpix)

"Viņa mani sita vai nu ar siksnu, vai arī drēbju pakaramo," pastāstījis viens no bērniem, "vai arī apsmidzināja ar asaru gāzi visu manu ķermeni." Tāpat bērns pastāstījis, ka māte ar nagiem līdz asinīm savainojusi viņa dzimumorgānus.

Pēc tam, kad policisti piedāvājuši nomocītajiem bērniem ūdeni, viens no viņiem 20 minūšu laikā izdzēris pusotru litru šķidruma. Kāda meitenīte pastāstījusi, ka māte bērniem filmēšanās laikā devusi ēst vien čipsus, ko bērns baidījies darīt, jo nav gribējis, lai māte saož viņas elpu.

Foto: Ekrānuzņēmums no youtube kanāla ""Fantastic Adventures" video.

Pārmeklējot māju, Hobsonas istabā atrastas divas asaru gāzes bundžas un skapis ar flīžu grīdu, kura durvīm bija uzstādīta slēdzene.

Hobsona savu vainu notikušajā noliedz. Viņa skaidro, ka neizmanto skapi bērnu sodīšanai, nekad nav lietojusi asaru gāzi, kā arī nepeldina bērnus ledus vannās. Vienīgais veids, kā viņa bērnus cenšoties disciplinēt, esot nostādīšana kaktā, iepēršana vai mājas aresta uzlikšana.

"Youtube" kanālā "Fantastic Adventures" videoklipi tikuši publicēti aptuveni reizi nedēļā. Katrs video bijis vairāk nekā 10 minūtes garš, pēdējais publicēts vien pirms nedēļas. Pagājušajā gadā katrs ievietotais video skatīts vairāk kā miljons reižu. Īpaši populārs bijis kāds video pērnā gada novembrī, savācot 21 miljonu skatījumu.

Vietne "SocialBlade", kurā redzama aptuvenā "Youtube" kanālu peļņa, atklāj, ka "Fantastic Adventures" peļņa mēnesī svārstās no 8 līdz 142 tūkstošiem ASV dolāru. Kopumā visā kanāla pastāvēšanas vēsturē nopelnīti 1,7 miljoni ASV dolāru.